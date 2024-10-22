Стало відомо, чому Київ раніше часто потрапляв до антирейтингів з найбруднішим повітрям

До 2021 року Київ часто потрапляв до топ-10 міст з найбруднішим повітрям. Проте наразі переважну більшість часу рівень повітря в столиці є чистим або задовільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Вечірній Київ”.

Останні 2 роки Київ все менше потрапляє до таких антирейтингів, не дивлячись на те, що якість повітря в столиці значно не змінилася. Завдяки новій системі моніторингу, місто надає коректні дані. Адже до цього, сайт IQ Air, який і створював рейтинги міст з найбруднішим чи найчистішим повітрям, використовував непідтверджені джерела.

"Для мене це було дивно, адже в місті фактично нічого не змінювалося, а ми раптом почали очолювати ці списки", - заявив Олександр Возний, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.

Згодом з’ясувалося, що люди, які мали приватні датчики, надавали дані для сайту IQ Air. На підставі їхніх неправдивих показників і формувався рейтинг Києва.

За словами Олександра, медіа почали активно поширювати цю інформацію. А оскільки негативні новини розходяться швидше за позитивні, це викликало певну паніку серед киян. Тому було прийнято рішення - побудувати сучасну систему моніторингу повітря, яка буде давати об’єктивну інформацію.

"Досягнувши цієї мети, ми зв’язалися з IQ Air і запропонували їм брати дані з нашої системи... і починаючи з 2022 року, ми опинилися серед 30 столиць світу з найчистішим повітрям", - зазначив Возний.

Зауважимо, станом на ранок 22 жовтня рівень забрудненості повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. За станом повітря в режимі онлайн кияни можуть слідкувати через застосунок "Київ Цифровий".