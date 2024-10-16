ТЦК записали важливе звернення до українців: відео

У відео показані кілька життєвих історій, що відображають різні погляди на участь у війні.

Серед героїв відеоролику:

дівчинка, чий батько вже понад два роки боронить країну,

вчитель, який раніше не мав військового досвіду,

жінка, що на тлі зруйнованих ракетами будинків закликає не передавати війну нашим дітям.

Пресслужба ТЦК наголошує, що навіть попри зусилля держави, завжди знаходяться скептики, які коментують, що мобілізація "не так не працює". Проте, як йдеться у відео, кожен має усвідомити свою роль у перемозі.

"Завжди знайдуться ті, кому все не так, що б їм не показали. А який ти?" - йдеться в описі до відео.

Ролик було створено для того, щоб кожен замислився над власною участю у боротьбі за Україну.

Відомо, що над проєктом працювали львівські креативні агенції та продакшн-студії у співпраці з міською радою.

Мобілізація в Україні

У 2024 році мобілізаційне законодавство України зазнало суттєвих змін, спрямованих на підвищення ефективності комплектування Збройних Сил України в умовах війни. Ключовими нововведеннями стали: