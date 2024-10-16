ТЦК записали важливе звернення до українців: відео

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки презентував новий відеоролик, який закликає українців приєднуватися до лав Збройних сил України. Головний меседж відео: "Без тебе перемоги не буде. Долучайся до захисту України сьогодні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівського обласного ТЦК та СП.
У відео показані кілька життєвих історій, що відображають різні погляди на участь у війні.
Серед героїв відеоролику:
Пресслужба ТЦК наголошує, що навіть попри зусилля держави, завжди знаходяться скептики, які коментують, що мобілізація "не так не працює". Проте, як йдеться у відео, кожен має усвідомити свою роль у перемозі.
"Завжди знайдуться ті, кому все не так, що б їм не показали. А який ти?" - йдеться в описі до відео.
Ролик було створено для того, щоб кожен замислився над власною участю у боротьбі за Україну.
Відомо, що над проєктом працювали львівські креативні агенції та продакшн-студії у співпраці з міською радою.
У 2024 році мобілізаційне законодавство України зазнало суттєвих змін, спрямованих на підвищення ефективності комплектування Збройних Сил України в умовах війни. Ключовими нововведеннями стали:
Зниження призовного віку до 25 років. Для осіб 18-24 років запроваджено обов'язкову базову військову підготовку, яка триватиме від 3 до 5 місяців, як у мирний, так і воєнний час.
Цифровізація військового обліку шляхом запровадження системи "Оберіг", а також додатків для військовозобов'язаних ("Резерв+") та воєнних ("Армія+).
Розширення категорій відстрочок шляхом внесення корективів до списку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Сюди тепер входять студенти, науковці, працівники IT та кібербезпеки, а також члени родин загиблих військовослужбовців. Також була закріплена можливість для бронювання працівників деяких підприємств та організацій.
Мобілізація ув'язнених окремих категорій за їх власним бажанням.
Нагадаємо, що в Україні запустили рекрутинг операторів БПЛА через "Дію".
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