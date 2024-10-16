ТЦК записали важное обращение к украинцам: видео

Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки представил новый видеоролик, призывающий украинцев присоединяться к рядам Вооруженных сил Украины. Главный месседж видео: "Без тебя победы не будет. Приобщайся к защите Украины сегодня".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского областного ТЦК и СП.
В видео показаны несколько жизненных историй, отражающих разные взгляды на участие в войне.
Среди героев видеоролика:
Прессслужба ТЦК отмечает, что даже несмотря на усилия государства, всегда находятся скептики, комментирующие, что мобилизация "не так не работает". Однако, как говорится в видео, каждый должен понять свою роль в победе.
"Всегда найдутся те, кому все не так, что бы им не показали. А какой ты?" - говорится в описании к видео.
Ролик был создан для того, чтобы каждый задумался над собственным участием в борьбе за Украину.
Известно, что над проектом работали львовские креативные агентства и продакшн-студии в сотрудничестве с городским советом.
В 2024 году мобилизационное законодательство Украины претерпело существенные изменения, направленные на повышение эффективности комплектования Вооруженных Сил Украины в условиях войны. Ключевыми новшествами стали:
Снижение призывного возраста до 25 лет. Для лиц 18-24 лет введена обязательная базовая военная подготовка, которая продлится от 3 до 5 месяцев, как в мирное, так и военное время.
Цифровизация военного учета путем внедрения системы "Оберег", а также приложений для военнообязанных ("Резерв+") и военных ("Армия+").
Расширение категорий отсрочок путем внесения корректив в список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Сюда теперь входят студенты, ученые, работники IT и кибербезопасности, а также члены семей погибших военнослужащих. Также была закреплена возможность бронирования работников некоторых предприятий и организаций.
Мобилизация заключенных отдельных категорий по их собственному желанию.
Напомним, что в Украине запустили рекрутинг операторов БПЛА через "Дию".
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