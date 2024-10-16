ТЦК записали важное обращение к украинцам: видео

В видео показаны несколько жизненных историй, отражающих разные взгляды на участие в войне.

Среди героев видеоролика:

девочка, чей отец уже более двух лет защищает страну,

учитель, ранее не имевший военного опыта,

женщина на фоне разрушенных ракетами домов призывает не передавать войну нашим детям.

Прессслужба ТЦК отмечает, что даже несмотря на усилия государства, всегда находятся скептики, комментирующие, что мобилизация "не так не работает". Однако, как говорится в видео, каждый должен понять свою роль в победе.

"Всегда найдутся те, кому все не так, что бы им не показали. А какой ты?" - говорится в описании к видео.

Ролик был создан для того, чтобы каждый задумался над собственным участием в борьбе за Украину.

Известно, что над проектом работали львовские креативные агентства и продакшн-студии в сотрудничестве с городским советом.

Мобилизация в Украине

В 2024 году мобилизационное законодательство Украины претерпело существенные изменения, направленные на повышение эффективности комплектования Вооруженных Сил Украины в условиях войны. Ключевыми новшествами стали: