Мобілізація в Україні. На яких підставах можна отримати відстрочку під час війни

Мобілізація в Україні набирає обертів, однак не всі військовозобов'язані громадяни знають, чи мають право на відстрочку.

РБК-Україна розповідає, чи мають українці право на відстрочку від мобілізації, а також від чого це залежить.

Чи мають українці право на відстрочку від мобілізації

Нормативно-правовим актом, який регулює питання мобілізації чи підстав для відстрочки від призову під час мобілізації є закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з цим документом, військовозобов'язані чоловіки можуть отримати офіційну законну відстрочку від мобілізації.

"Якщо у вас є підстави для відстрочки, однозначно варто її оформлювати й заходити в офіційну правову площину. Адже зі своєї практики я бачу, що не всі, у кого є відстрочка, користуються цим. Хоча мають таке законне право", - наголосила у коментарі РБК-Україна адвокат "Riyako & Partners" Катерина Аніщенко.

За її словами, на сьогодні це єдиний законний спосіб уникнути тих чи інших наслідків.

"А наслідки будуть, і не варто чекати, що це вас омине. Я ще з початку повномасштабної війни казала клієнтам: служити будуть всі. Питання лише в тому, де і коли", - наголосила експерт.

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Основні підстави для відстрочки від мобілізації

Категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, передбачені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Виходячи з неї, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані особи за різних життєвих обставин.

1. Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями (у порядку, встановленому Кабінетом міністрів), які перебувають на спеціальному військовому обліку.

2. Визнані (в установленому порядку) особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) - тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням ВЛК).

3. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці).

4. Жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

5. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

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6. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи

тяжкі вроджені вади розвитку

рідкісні орфанні захворювання

онкологічні, онкогематологічні захворювання

дитячий церебральний параліч

тяжкі психічні розлади

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний)

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, що:

отримала тяжку травму

потребує трансплантації органа

потребує паліативної допомоги

Важливо, що це все має бути підтверджене документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

7. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.

8. Усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування (віком до 18 років).

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування (віком до 18 років).

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9. Особи, зайняті постійним доглядом за:

хворою дружиною (чоловіком)

дитиною

своїми батьком чи матір'ю

батьком чи матір'ю дружини (чоловіка) - якщо вона сама потребує постійного догляду або ж офіційно не може піклуватися про них (внаслідок смерті, перебуванні в полоні тощо) і більше ніхто з працездатних членів сім'ї не може забезпечити належне піклування та догляд

10. Опікун особи, визнаної судом недієздатною.

11. Особи, що мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

12. Особи, що мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

13. Особи, що мають одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи (за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати).

14. Члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я).

Згідно із законом, у разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи.

15. Жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби (визначених частиною шостою статті 2 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу").

16. Керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

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17. Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

18. Судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя.

19. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

20. Голова та інші члени Рахункової палати.

21. Працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України, Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, апарату Міністерства внутрішніх справ та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ.

22. Дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний посол.

23. Державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, ВРУ та Кабміну.

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Інші підстави для відстрочки від мобілізації

Згідно з законом, не підлягають також призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: