Без ТЦК. Рекрутинг операторів БПЛА запустять через "Дію"

Міністерство цифрової трансформації запускає онлайн рекрутинг до підрозділів операторів безпілотників у застосунку “Дія”. Учасниками проєкту можуть стати громадяни України віком від 18 до 55 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю міністра цифрової трансформації Михайла Федорова проєкту "Карп'як на Суспільному".

Міністерство цифрової трансформації анонсувало рекрутинг операторів БПЛА через застосунок “Дія”. Це пришвидшить терміни мобілізації, оскільки військовозобов’язаному не доведеться йти до територіального центру комплектування та проходити військово-лікарську комісію. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, такий рекрутинг має гарантувати людині можливість потрапити в обраний нею підрозділ ударних дронів. За даними Мінцифри, наразі налічує близько 200 таких підрозділів.

Постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд вже пристав на пропозицію Мінцифри. Тому, цей проєкт щодо рекрутингу громадян України в електронній формі, повинні будуть реалізувати протягом 2-х років.

"Визначено, що учасниками експериментального проєкту є громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, не проходять військову службу у ЗСУ, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, правоохоронних органах спеціального призначення, СБУ чи розвідувальних органах, не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та виявили бажання взяти участь в експериментальному проєкті", — йдеться у Telegram Мельничука.