У ТЦК на Закарпатті масштабні обшуки: що відомо

На Закарпатті проводять обшуки у фігурантів справи про незаконне списання чоловіків з військового обліку. Частина з них вже виїхала за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Що відомо про обшуки

Правоохоронці прийшли з обшуками за місцями проживання фігурантів справи. Йдеться про можливе незаконне виключення чоловіків з військового обліку в Мукачівському ТЦК.

Слідство перевіряє, як саме відбувалося списання військовозобов'язаних. За попередніми даними, частина чоловіків, яких незаконно зняли з обліку, згодом покинула Україну.

Що відомо про обшуки

Правоохоронці прийшли з обшуками за місцями проживання фігурантів справи. Йдеться про можливе незаконне виключення чоловіків з військового обліку в Мукачівському ТЦК.

Слідство перевіряє, як саме відбувалося списання військовозобов'язаних. За попередніми даними, частина чоловіків, яких незаконно зняли з обліку, згодом покинула Україну.

Обшуки у ТЦК по всій Україні: що відомо

Це не перша резонансна справа, пов'язана з роботою територіальних центрів комплектування останнім часом.

Наприкінці липня Державне бюро розслідувань разом із Генштабом провело обшуки одразу у понад 100 ТЦК по всій країні в межах спецоперації "Чесний призов".

Слідчих цікавили хабарі за ухилення від мобілізації та побиття людей у центрах комплектування.