ua en ru
Чт, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У ТЦК на Закарпатті масштабні обшуки: що відомо

11:22 06.08.2026 Чт
2 хв
Частина учасників схеми вже втекла за кордон
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
У ТЦК на Закарпатті масштабні обшуки: що відомо Фото: Фото: На Закарпатті проводять обшуки через незаконне списання чоловіків з обліку (facebook.com ternopil.vk)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

На Закарпатті проводять обшуки у фігурантів справи про незаконне списання чоловіків з військового обліку. Частина з них вже виїхала за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Що відомо про обшуки

Правоохоронці прийшли з обшуками за місцями проживання фігурантів справи. Йдеться про можливе незаконне виключення чоловіків з військового обліку в Мукачівському ТЦК.

Слідство перевіряє, як саме відбувалося списання військовозобов'язаних. За попередніми даними, частина чоловіків, яких незаконно зняли з обліку, згодом покинула Україну.

Що відомо про обшуки

Правоохоронці прийшли з обшуками за місцями проживання фігурантів справи. Йдеться про можливе незаконне виключення чоловіків з військового обліку в Мукачівському ТЦК.

Слідство перевіряє, як саме відбувалося списання військовозобов'язаних. За попередніми даними, частина чоловіків, яких незаконно зняли з обліку, згодом покинула Україну.

Обшуки у ТЦК по всій Україні: що відомо

Це не перша резонансна справа, пов'язана з роботою територіальних центрів комплектування останнім часом.

Наприкінці липня Державне бюро розслідувань разом із Генштабом провело обшуки одразу у понад 100 ТЦК по всій країні в межах спецоперації "Чесний призов".

Слідчих цікавили хабарі за ухилення від мобілізації та побиття людей у центрах комплектування.

РБК-Україна також повідомляло про завершення розслідування щодо працівника одного з ТЦК Закарпатської області.

Його звинувачують у катуванні військовозобов'язаного - чоловіка прикували кайданками до металевої драбини та залишили на всю ніч.

Обвинувальний акт уже передали до суду, а підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Закарпаття ТЦК
Новини
Експослу в США Стефанішиній обрали запобіжний захід
Експослу в США Стефанішиній обрали запобіжний захід
Аналітика
Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear