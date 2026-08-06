У ТЦК на Закарпатті масштабні обшуки: що відомо
На Закарпатті проводять обшуки у фігурантів справи про незаконне списання чоловіків з військового обліку. Частина з них вже виїхала за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Що відомо про обшуки
Правоохоронці прийшли з обшуками за місцями проживання фігурантів справи. Йдеться про можливе незаконне виключення чоловіків з військового обліку в Мукачівському ТЦК.
Слідство перевіряє, як саме відбувалося списання військовозобов'язаних. За попередніми даними, частина чоловіків, яких незаконно зняли з обліку, згодом покинула Україну.
Що відомо про обшуки
Правоохоронці прийшли з обшуками за місцями проживання фігурантів справи. Йдеться про можливе незаконне виключення чоловіків з військового обліку в Мукачівському ТЦК.
Слідство перевіряє, як саме відбувалося списання військовозобов'язаних. За попередніми даними, частина чоловіків, яких незаконно зняли з обліку, згодом покинула Україну.
Обшуки у ТЦК по всій Україні: що відомо
Це не перша резонансна справа, пов'язана з роботою територіальних центрів комплектування останнім часом.
Наприкінці липня Державне бюро розслідувань разом із Генштабом провело обшуки одразу у понад 100 ТЦК по всій країні в межах спецоперації "Чесний призов".
Слідчих цікавили хабарі за ухилення від мобілізації та побиття людей у центрах комплектування.
РБК-Україна також повідомляло про завершення розслідування щодо працівника одного з ТЦК Закарпатської області.
Його звинувачують у катуванні військовозобов'язаного - чоловіка прикували кайданками до металевої драбини та залишили на всю ніч.
Обвинувальний акт уже передали до суду, а підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.