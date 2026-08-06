В ТЦК в Закарпатье масштабные обыски: что известно
В Закарпатье проводят обыски у фигурантов дела о незаконном списании мужчин с военного учета. Часть из них уже уехала за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Что известно об обысках
Правоохранители пришли с обысками по местам жительства фигурантов дела. Речь идет о возможном незаконном исключении мужчин из военного учета в Мукачевском ТЦК.
Следствие проверяет, как происходило списание военнообязанных. По предварительным данным, часть мужчин, незаконно снятых с учета, впоследствии покинула Украину.
Что известно об обысках
Правоохранители пришли с обысками по местам жительства фигурантов дела. Речь идет о возможном незаконном исключении мужчин из военного учета в Мукачевском ТЦК.
Следствие проверяет, как происходило списание военнообязанных. По предварительным данным, часть мужчин, незаконно снятых с учета, впоследствии покинула Украину.
Обыски в ТЦК по всей Украине: что известно
Это не первое резонансное дело, связанное с работой территориальных центров комплектования в последнее время.
В конце июля Государственное бюро расследований вместе с Генштабом провело обыски сразу более чем в 100 ТЦК по всей стране в рамках спецоперации "Честный призыв".
Следователей интересовали взятки за уклонение от мобилизации и избиения людей в центрах комплектования.
РБК-Украина также сообщала о завершении расследования в отношении работника одного из ТЦК Закарпатской области.
Его обвиняют в пытках военнообязанного - мужчину приковали наручниками к металлической лестнице и оставили на всю ночь.
Обвинительный акт уже был передан в суд, а подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.