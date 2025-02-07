ТЦК не шукає ухилянтів. У Міноборони вказали на роль місцевої влади у мобілізації
Територіальні центри комплектування (ТЦК) не відповідають за розшук ухилянтів. Це завдання покладене на місцеві органи влади та Національну поліцію.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка в інтерв’ю "Укрінформ".
За його словами, ТЦК мають певний перелік завдань, до яких не входить розшук ухилянтів. Гаврилюк вважає, якщо представники місцевої влади не виконують своїх обов’язків, вони можуть добровільно залишити посаду. Також він наголосив на необхідності інформаційної роботи з громадянами, щоб пояснити важливість мобілізації.
"Без мобілізації ми втратимо країну. Якими б сучасними не були наші озброєння та військова техніка, керувати ними повинні люди", - зазначив Гаврилюк.
Він підкреслив, що закон чітко визначає повноваження місцевої влади та поліції, а роль ТЦК полягає у веденні обліку та відборі громадян для Сил оборони України.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні документи №12404 та №12405 були ухвалені 5 лютого. Згідно з рішенням, воєнний стан і мобілізація діятимуть в Україні щонайменше до 9 травня 2025 року. Це вже 14-те продовження правового режиму з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають медичних протипоказань та права на відстрочку. Чоловіки віком 18-25 років не підлягають мобілізації, крім випадків добровільної служби. Проте є винятки для тих, хто закінчив військову кафедру або відслужив строкову службу.
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