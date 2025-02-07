ТЦК не ищет уклонистов. В Минобороны указали на роль местных властей в мобилизации
Территориальные центры комплектования (ТЦК) не отвечают за розыск уклонистов. Эта задача возложена на местные органы власти и Национальную полицию.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка в интервью "Укринформ".
По его словам, ТЦК имеют определенный перечень задач, в которые не входит розыск уклонистов. Гаврилюк считает, если представители местной власти не выполняют своих обязанностей, они могут добровольно покинуть должность. Также он отметил необходимость информационной работы с гражданами, чтобы объяснить важность мобилизации.
"Без мобилизации мы потеряем страну. Какими бы современными ни были наши вооружения и военная техника, управлять ими должны люди", - отметил Гаврилюк.
Он подчеркнул, что закон четко определяет полномочия местной власти и полиции, а роль ТЦК заключается в ведении учета и отборе граждан для Сил обороны Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие документы №12404 и №12405 были приняты 5 февраля. Согласно решению, военное положение и мобилизация будут действовать в Украине как минимум до 9 мая 2025 года. Это уже 14-е продление правового режима с начала полномасштабного вторжения РФ.
Напомним, призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний и права на отсрочку. Мужчины в возрасте 18-25 лет не подлежат мобилизации, кроме случаев добровольной службы. Однако есть исключения для тех, кто закончил военную кафедру или отслужил срочную службу.
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