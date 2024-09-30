У ТЦК розповіли, як виявляють військовозобов'язаних, які не оновили дані

Військовозобов'язані, які не оновили військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів, є порушниками військового обліку. Такі люди перебувають у розшуку поліції.

Як співробітники ТЦК виявляють людей, які не оновили військово-облікові дані, РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв’ю "Західному кур'єру" тимчасового виконувача обов'язків заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрія Мороза.

Як виявляють порушників військового обліку

Значна частина військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані. Але залишаються й ті, хто цього не зробив. Вони автоматично стали порушниками військового обліку і їм загрожує адміністративна відповідальність, пояснили в Івано-Франківському ТЦК.

"Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції", - зазначив Андрій Мороз.

За його словами, порушниками військового обліку є також ті військовозобов'язані, хто немає військово-облікових документів. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані.

"Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка - також порушники. Таких людей багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності", - розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського ТЦК.

Потім у ТЦК актуалізують всі дані людини, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісію.

"Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу", - додав Андрій Мороз.

Фото: Оформлення документів у ТЦК (facebook.com/Vinobltck)

Оновлення військово-облікових даних

Закон №10449 про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, і постанова Кабінету міністрів №560 від 16 травня дещо спростили роботу ТЦК, зазначив Андрій Мороз.

"Найкорисніша новація – це, звичайно, оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов’язаних, їх місце реєстрації, номер телефону. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином ми не могли вручити цим військовозобов’язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування", - пояснив він.

Зміни у законодавстві дають можливість ТЦК і СП зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх в систему "Оберіг".

"Тепер ми розуміємо, де людина живе, як з нею можна зв’язатися, де вона працює", - зазначив тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Івано-Франківського ТЦК.

З 18 травня 2024 року, чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі (разом з документом, що посвідчує особу) та пред'являти його на вимогу ТЦК, поліцейського чи прикордонника.

Ті, хто не оновив свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року, все одно повинні це зробити. За ігнорування цієї вимоги передбачений штраф.