ТЦК може звернутися до поліції для затримання ухилянта: за яких умов

Начальники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть звернутися до поліції для затримання ухилянта від мобілізації. Таких умов є декілька.

Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Згідно з правилами, керівник ТЦК та СП має право звернутися до поліції для адміністративного затримання і доставлення громадянина до військкомату, якщо така особа не виконує свої обов’язки під час мобілізації або вчинив адміністративне правопорушення.

Зокрема, якщо громадянин:

не уточнив адресу проживання, контактні дані та інші персональні дані;

не прибув до ТЦК або інших визначених місць для виконання

обов’язків щодо військового обліку;

не повідомив про зміну місця проживання або інші зміни, що впливають на військовий облік.

Крім того, визначені й додаткові примусові заходи. Зокрема, у разі отримання від поліції письмової відповіді про неможливість здійснити затримання і доставити громадянина до військкомату, керівник ТЦК протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає громадянину поштою повідомлення з вимогою про виконання обов’язку військовозобов’язаним.

Якщо громадянин протягом 10 днів з дня вручення вимоги не виконав обов’язку, ТЦК звертається до суду щодо тимчасового обмеження громадянина в праві на керування транспортним засобом під час мобілізації - на строк до виконання або відкликання такої вимоги.

Нагадаємо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію, а саме з 18 травня 2024 року, чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі (разом з документом, що посвідчує особу) та пред'являти його на вимогу ТЦК, поліцейського чи прикордонника.

Загалом цей документ можна використовувати в будь-яких життєвих обставинах: від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.