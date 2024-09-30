В ТЦК рассказали, как выявляют военнообязанных, которые не обновили данные

Военнообязанные, не обновившие военно-учетные данные или не имеющие военно-учетных документов, являются нарушителями военного учета. Такие люди находятся в розыске полиции.

Как сотрудники ТЦК выявляют людей, которые не обновили военно-учетные данные, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью "Западному курьеру" временного исполняющего обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрея Мороза.

Как выявляют нарушителей военного учета

Значительная часть военнообязанных обновили свои военно-учетные данные. Но остаются и те, кто этого не сделал. Они автоматически стали нарушителями военного учета и им грозит административная ответственность, объяснили в Ивано-Франковском ТЦК.

"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их выявляют во время мер по уведомлению и передают полиции", - отметил Андрей Мороз.

По его словам, нарушителями военного учета являются также военнообязанные, у кого нет военно-учетных документов. Есть также категория граждан, которые имеют право на отсрочку от службы, но по каким-либо причинам не обновили данные.

"Те, у кого военно-учетные документы неустановленного образца - также нарушители. Таких людей много. Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими сотрудниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", - рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского ТЦК.

Затем в ТЦК актуализируют все данные человека, и если он подлежит призыву и мобилизации, то автоматически проходит военно-врачебную комиссию.

"Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу", - добавил Андрей Мороз.

Фото: Оформление документов в ТЦК (facebook.com/Vinobltck)

Обновление военно-учетных данных

Закон №10449 о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, и постановление Кабинета министров №560 от 16 мая несколько упростили работу ТЦК, отметил Андрей Мороз.

"Самое полезное новшество - это, конечно, обновление военно-учетных данных. Теперь мы имеем актуальные данные о военнообязанных, их месте регистрации, номере телефона. Ведь многие зарегистрированы были по одному адресу, а проживали по другому. Таким образом мы не могли вручить этим военнообязанным повестки, потому что не знали их местонахождение", - объяснил он.

Изменения в законодательстве позволяют ТЦК и СП собрать актуальные данные о военнообязанных и внести их в систему "Оберег".

"Теперь мы понимаем, где человек живет, как с ним можно связаться, где он работает", - отметил временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского ТЦК.

С 18 мая 2024 года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме (вместе с документом, удостоверяющим личность) и предъявлять его по требованию ТЦК, полицейского или пограничника.

Те, кто не обновил свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года, все равно должны это сделать. За игнорирование этого требования предусмотрен штраф.