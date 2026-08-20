ТЦК мобілізував батька двох дітей, у якого померла дружина, - омбудсмен

ТЦК мобілізував батька-удівця

Омбудсмен зауважив, що діти 4 та 6 років стали заручниками системи.

"Вони майже два місяці жили у бабусі, переживали стрес і чекали на повернення тата", - каже він.

Лубінець додав, що ще у червні батько подав рапорт на звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Він мав для цього підставу - двоє малолітніх дітей, мати яких померла.

"Але розгляд рапорту затягнувся. Батька переводили з однієї військової частини до іншої", - каже омбудсмен.

До нього звернулася Служба у справах дітей за місцем проживання родини. Бо вони не могли поспілкуватися із військовою частиною. Омбудсмен відкрив провадження та неодноразово звертався до Генштабу ЗСУ, щоб ситуацію було вирішено.

Через два місяці батька звільнили з військової служби, він повернувся додому.

Заклик омбудсмена

Лубінець наголосив, що державна система щодо мобілізації мала б працювати без втручання омбудсмена. І це є черговим свідченням наслідків проваленої реформи колишнім керівництвом Міноборони.

Також він нагадав про важливість своєчасного оформлення документів щодо права на відстрочку від мобілізації.