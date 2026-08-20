ТЦК мобилизовал отца двоих детей, у которого умерла жена, - омбудсмен

ТЦК мобилизовал отца-вдовца

Омбудсмен заметил, что дети 4 и 6 лет стали заложниками системы.

"Они почти два месяца жили у бабушки, переживали стресс и ждали возвращения папы", - говорит он.

Лубинец добавил, что еще в июне отец подал рапорт на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам. Он имел для этого основание - двое малолетних детей, мать которых умерла.

"Но рассмотрение рапорта затянулось. Отца переводили из одной воинской части в другую", - говорит омбудсмен.

К нему обратилась Служба по делам детей по месту жительства семьи. Чиновники не могли пообщаться с воинской частью. Омбудсмен открыл производство и неоднократно обращался в Генштаб ВСУ, чтобы ситуация была разрешена.

Через два месяца отца уволили с военной службы, он вернулся домой.

Призыв омбудсмена

Лубинец подчеркнул, что государственная система насчет мобилизации должна работать без вмешательства омбудсмена. И это очередное свидетельство последствий проваленной реформы бывшим руководством Минобороны.

Также он напомнил о важности своевременного оформления документов о праве на отсрочку от мобилизации.