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ТЦК мобилизовал отца двоих детей, у которого умерла жена, - омбудсмен

19:51 20.08.2026 Чт
2 мин
Мужчина имел право на отсрочку
aimg Елена Бджола
Фото: ТЦК проверяет документы (facebook com CherkasyTCK)

Мама двоих маленьких детей умерла, у них остался только папа. Однако в мае этого года его мобилизовали в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

ТЦК мобилизовал отца-вдовца

Омбудсмен заметил, что дети 4 и 6 лет стали заложниками системы.

"Они почти два месяца жили у бабушки, переживали стресс и ждали возвращения папы", - говорит он.

Лубинец добавил, что еще в июне отец подал рапорт на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам. Он имел для этого основание - двое малолетних детей, мать которых умерла.

"Но рассмотрение рапорта затянулось. Отца переводили из одной воинской части в другую", - говорит омбудсмен.

К нему обратилась Служба по делам детей по месту жительства семьи. Чиновники не могли пообщаться с воинской частью. Омбудсмен открыл производство и неоднократно обращался в Генштаб ВСУ, чтобы ситуация была разрешена.

Через два месяца отца уволили с военной службы, он вернулся домой.

Призыв омбудсмена

Лубинец подчеркнул, что государственная система насчет мобилизации должна работать без вмешательства омбудсмена. И это очередное свидетельство последствий проваленной реформы бывшим руководством Минобороны.

Также он напомнил о важности своевременного оформления документов о праве на отсрочку от мобилизации.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черкасской области зафиксировали ряд нарушений прав человека со стороны работников ТЦК. В частности, мужчину с законной отсрочкой задержали и вывезли за 140 км от дома.

Также сообщалось, что в Одесской области сейчас "печальное лидерство" по количеству жалоб на действия работников ТЦК. С начала 2026 года в Офис омбудсмена поступило 453 обращения-жалобы.

Кроме того, 17-летняя девушка-сирота в Днепре ждала своего попечителя. Однако его задержали представители ТЦК и отправили на общевоенную подготовку.

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