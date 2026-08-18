ТЦК у Дніпрі відправив на полігон єдиного піклувальника 17-річної сироти, - омбудсмен

17-річна дівчина-сирота у Дніпрі чекала на свого піклувальника. Проте його затримали представники ТЦК та відправили на загальновійськову підготовку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
Лубінець розказав, що згодом чоловік зателефонував дитині й повідомив, що його везуть до ТЦК.
За словами омбудсмена, дівчина самостійно поїхала туди, щоб:
Але коли вона приїхала, піклувальника вже направили на полігон.
Лубінець заявив, що важко уявити собі стан цієї дитини, бо:
Обмбудсмен зауважив, що мобілізація є необхідністю, проте війна не скасовує права дитини.
Лубінець каже, що його непокоїть те, що близькі можуть не розуміти, де ділася людина.
А вона тим часом може:
Омбудсмен зауважив, що його представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін уже працює. Направлені запити до Лівобережної служби у справах дітей Дніпровської міської ради та Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.
"Тепер маємо отримати чіткі відповіді: хто і як забезпечив права 17-річної дитини після того, як її єдиний піклувальник опинився у війську?"
Наразі дівчина перебуває з бабусею, каже Лубінець.
Проте якщо з дитиною щось станеться:
Омбудсмен назвав це "наслідками проваленої реформи колишнього керівництва Міноборони".
"Це потрібно негайно виправляти. Система, яка має працювати чітко й прозоро, не може залишати людей та їхніх близьких без відповідей - особливо коли йдеться про неповнолітню дитину", - зазначив він.
Раніше РБК-Україна писало, що лише за останній тиждень у Черкаській області зафіксовано 7 фактів щодо можливих порушень прав людини та можливих злочинів з боку службових осіб Звенигородського РТЦК та СП.
Також Лубінець зазначив, що Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю звернень щодо можливих незаконних дій з боку працівників ТЦК.
Крім того, у справі про катування та незаконне утримання людей у ТЦК на Одещині з'явилися нові підозрювані. ДБР встановило причетність ще чотирьох працівників центру комплектування до злочинів проти цивільних.