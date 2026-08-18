ТЦК у Дніпрі відправив на полігон єдиного піклувальника 17-річної сироти, - омбудсмен

ТЦК затримав піклувальника сироти у Дніпрі

Лубінець розказав, що згодом чоловік зателефонував дитині й повідомив, що його везуть до ТЦК.

За словами омбудсмена, дівчина самостійно поїхала туди, щоб:

показати документи,

пояснити ситуацію.

Але коли вона приїхала, піклувальника вже направили на полігон.

Лубінець заявив, що важко уявити собі стан цієї дитини, бо:

людина, яка за законом відповідає за неї, просто зникає з дому,

вона змушена сама шукати його по ТЦК, щоб довести, хто він для неї.

Обмбудсмен зауважив, що мобілізація є необхідністю, проте війна не скасовує права дитини.

Лубінець каже, що його непокоїть те, що близькі можуть не розуміти, де ділася людина.

А вона тим часом може:

опинитися в ТЦК,

пройти ВЛК,

бути направленою до військової частини.

Омбудсмен зауважив, що його представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін уже працює. Направлені запити до Лівобережної служби у справах дітей Дніпровської міської ради та Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

"Тепер маємо отримати чіткі відповіді: хто і як забезпечив права 17-річної дитини після того, як її єдиний піклувальник опинився у війську?"

Хто несе відповідальність

Наразі дівчина перебуває з бабусею, каже Лубінець.

Проте якщо з дитиною щось станеться:

хто представлятиме її інтереси,

хто нестиме за це відповідальність?

Омбудсмен назвав це "наслідками проваленої реформи колишнього керівництва Міноборони".

"Це потрібно негайно виправляти. Система, яка має працювати чітко й прозоро, не може залишати людей та їхніх близьких без відповідей - особливо коли йдеться про неповнолітню дитину", - зазначив він.