ТЦК в Днепре отправил на полигон единственного попечителя 17-летней сироты, - омбудсмен

17-летняя девушка-сирота в Днепре ждала своего попечителя. Однако его задержали представители ТЦК и отправили на общевойсковую подготовку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Лубинец рассказал, что впоследствии мужчина позвонил по телефону ребенку и сообщил, что его везут в ТЦК.
По словам омбудсмена, девушка самостоятельно поехала туда, чтобы:
Но когда она приехала, попечителя уже направили на полигон.
Лубинец заявил, что трудно представить себе состояние этого ребенка .
Обмбудсмен заметил, что мобилизация является необходимостью, однако война не отменяет права ребенка.
Лубинец говорит, что его беспокоит то, что близкие могут не понимать, где девался человек.
А он между тем может:
Омбудсмен заметил, что его представитель в Днепропетровской области Алексей Урлаткин уже работает. Направили запросы в Левобережную службу по делам детей Днепровского городского совета и Днепропетровского областного ТЦК и СП.
"Теперь должны получить ответы: кто и как обеспечил права 17-летнего ребенка после того, как его единственный попечитель оказался в армии?"
Сейчас девушка находится с бабушкой , говорит Лубинец.
Однако если с ребенком что-нибудь произойдет:
Омбудсмен назвал это "последствиями проваленной реформы бывшего руководства Минобороны".
"Это нужно немедленно исправлять. Система, которая должна работать четко и прозрачно, не может оставлять людей и их близких без ответов - особенно, когда речь идет о несовершеннолетнем ребенке", - отметил он.
Ранее РБК-Украина писало, что только за последнюю неделю в Черкасской области зафиксировано 7 фактов по поводу возможных нарушений прав человека и возможных преступлений со стороны должностных лиц Звенигородского РТЦК и СП.
Также Лубинец отметил, что Одесская область занимает первое место в Украине по количеству обращений по поводу возможных незаконных действий со стороны работников ТЦК.
Кроме того, по делу о пытках и незаконном содержании людей в ТЦК в Одесской области появились новые подозреваемые. ДБР установило причастность еще четырех работников центра комплектования к преступлениям против гражданских.