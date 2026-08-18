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ТЦК в Днепре отправил на полигон единственного попечителя 17-летней сироты, - омбудсмен

15:46 18.08.2026 Вт
2 мин
Мужчина просто вышел из дома и оказался в армии
aimg Елена Бджола
Фото: процесс мобилизации с помощью ТЦК (CherkasyTCK)

17-летняя девушка-сирота в Днепре ждала своего попечителя. Однако его задержали представители ТЦК и отправили на общевойсковую подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

ТЦК задержал попечителя сироты в Днепре

Лубинец рассказал, что впоследствии мужчина позвонил по телефону ребенку и сообщил, что его везут в ТЦК.

По словам омбудсмена, девушка самостоятельно поехала туда, чтобы:

  • показать документы,
  • объяснить ситуацию.

Но когда она приехала, попечителя уже направили на полигон.

Лубинец заявил, что трудно представить себе состояние этого ребенка .

  • человек, который по закону отвечает за него, просто исчезает из дома,
  • она вынуждена сама искать его по ТЦК, чтобы доказать, кто он для нее.

Обмбудсмен заметил, что мобилизация является необходимостью, однако война не отменяет права ребенка.

Лубинец говорит, что его беспокоит то, что близкие могут не понимать, где девался человек.

А он между тем может:

  • оказаться в ТЦК,
  • пройти ВЛК,
  • быть направленным в воинскую часть.

Омбудсмен заметил, что его представитель в Днепропетровской области Алексей Урлаткин уже работает. Направили запросы в Левобережную службу по делам детей Днепровского городского совета и Днепропетровского областного ТЦК и СП.

"Теперь должны получить ответы: кто и как обеспечил права 17-летнего ребенка после того, как его единственный попечитель оказался в армии?"

Кто несет ответственность

Сейчас девушка находится с бабушкой , говорит Лубинец.

Однако если с ребенком что-нибудь произойдет:

  • кто будет представлять ее интересы,
  • кто будет нести за это ответственность?

Омбудсмен назвал это "последствиями проваленной реформы бывшего руководства Минобороны".

"Это нужно немедленно исправлять. Система, которая должна работать четко и прозрачно, не может оставлять людей и их близких без ответов - особенно, когда речь идет о несовершеннолетнем ребенке", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что только за последнюю неделю в Черкасской области зафиксировано 7 фактов по поводу возможных нарушений прав человека и возможных преступлений со стороны должностных лиц Звенигородского РТЦК и СП.

Также Лубинец отметил, что Одесская область занимает первое место в Украине по количеству обращений по поводу возможных незаконных действий со стороны работников ТЦК.

Кроме того, по делу о пытках и незаконном содержании людей в ТЦК в Одесской области появились новые подозреваемые. ДБР установило причастность еще четырех работников центра комплектования к преступлениям против гражданских.

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