ТЦК в Днепре отправил на полигон единственного попечителя 17-летней сироты, - омбудсмен

ТЦК задержал попечителя сироты в Днепре

Лубинец рассказал, что впоследствии мужчина позвонил по телефону ребенку и сообщил, что его везут в ТЦК.

По словам омбудсмена, девушка самостоятельно поехала туда, чтобы:

показать документы,

объяснить ситуацию.

Но когда она приехала, попечителя уже направили на полигон.

Лубинец заявил, что трудно представить себе состояние этого ребенка .

человек, который по закону отвечает за него, просто исчезает из дома,

она вынуждена сама искать его по ТЦК, чтобы доказать, кто он для нее.

Обмбудсмен заметил, что мобилизация является необходимостью, однако война не отменяет права ребенка.

Лубинец говорит, что его беспокоит то, что близкие могут не понимать, где девался человек.

А он между тем может:

оказаться в ТЦК,

пройти ВЛК,

быть направленным в воинскую часть.

Омбудсмен заметил, что его представитель в Днепропетровской области Алексей Урлаткин уже работает. Направили запросы в Левобережную службу по делам детей Днепровского городского совета и Днепропетровского областного ТЦК и СП.

"Теперь должны получить ответы: кто и как обеспечил права 17-летнего ребенка после того, как его единственный попечитель оказался в армии?"

Кто несет ответственность

Сейчас девушка находится с бабушкой , говорит Лубинец.

Однако если с ребенком что-нибудь произойдет:

кто будет представлять ее интересы,

кто будет нести за это ответственность?

Омбудсмен назвал это "последствиями проваленной реформы бывшего руководства Минобороны".

"Это нужно немедленно исправлять. Система, которая должна работать четко и прозрачно, не может оставлять людей и их близких без ответов - особенно, когда речь идет о несовершеннолетнем ребенке", - отметил он.