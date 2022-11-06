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В ТЦ Рівного знайшли небезпечний предмет: що відомо

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Рівне, Неділя 06 листопада 2022 16:24
В ТЦ Рівного знайшли небезпечний предмет: що відомо Фото: у ТЦ Рівного знайшли небезпечний предмет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Рівному у неділю, 6 листопада, в одному з ТРЦ знайшли небезпечний предмет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Третяка.

"Надійшло повідомлення про те, що в ТРЦ "Екватор" виявлено небезпечний предмет. Оперативні служби виїхали на місце події", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в одному із дворів Рівного 4 листопада вибухнув боєприпас. Внаслідок події відомо про 4 поранених, в тому числі дитина.

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