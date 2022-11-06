В ТЦ Рівного знайшли небезпечний предмет: що відомо

В Рівному у неділю, 6 листопада, в одному з ТРЦ знайшли небезпечний предмет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Третяка.

"Надійшло повідомлення про те, що в ТРЦ "Екватор" виявлено небезпечний предмет. Оперативні служби виїхали на місце події", - йдеться в повідомленні.