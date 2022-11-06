ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ТЦ Ровно нашли опасный предмет: что известно

Новина українською →
Ровно, Воскресенье 06 ноября 2022 16:24
В ТЦ Ровно нашли опасный предмет: что известно Фото: в ТЦ Ровно нашли опасный предмет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Ровно в воскресенье, 6 ноября, в одном из ТРЦ обнаружили опасный предмет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Третяка.

"Поступило сообщение о том, что в ТРЦ "Экватор" обнаружен опасный предмет. Оперативные службы выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в одном из дворов Ровно 4 ноября разорвался боеприпас. В результате происшествия известно о 4 раненых, в том числе ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно Народная партия
NEWS
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины