В ТЦ Ровно нашли опасный предмет: что известно

В Ровно в воскресенье, 6 ноября, в одном из ТРЦ обнаружили опасный предмет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Третяка.

"Поступило сообщение о том, что в ТРЦ "Экватор" обнаружен опасный предмет. Оперативные службы выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в одном из дворов Ровно 4 ноября разорвался боеприпас. В результате происшествия известно о 4 раненых, в том числе ребенок.

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