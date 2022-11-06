В ТЦ Ровно нашли опасный предмет: что известно
Фото: в ТЦ Ровно нашли опасный предмет (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Ровно в воскресенье, 6 ноября, в одном из ТРЦ обнаружили опасный предмет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Третяка.
"Поступило сообщение о том, что в ТРЦ "Экватор" обнаружен опасный предмет. Оперативные службы выехали на место происшествия", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в одном из дворов Ровно 4 ноября разорвался боеприпас. В результате происшествия известно о 4 раненых, в том числе ребенок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.