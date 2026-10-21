ТЦ Metro у Рівному тимчасово закрився внаслідок удару РФ

Metro у Рівному не працює

Унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру було пошкоджено торговельний центр Metro у Рівному за адресою: вулиця Кулика і Гудачека, 21, йдеться у повідомленні.

"Ніхто зі співробітників та клієнтів не постраждав", - кажуть у компанії.

Торговельний центр тимчасово закрили. Команда оцінює пошкодження і визначає шляхи відновлення, заявили в Metro.

Атаки на Metro

20 жовтня окупанти атакували торговельний центр на Рівненщині. Зазнали поранень троє людей.

21 жовтня начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль поінформував про атаку закладу торговельної мережі Metro.