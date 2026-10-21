ТЦ Metro у Рівному тимчасово закрився внаслідок удару РФ

Торговельний центр Metro у Рівному припинив роботу 21 жовтня через російський дроновий удар. Постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Metro.
Унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру було пошкоджено торговельний центр Metro у Рівному за адресою: вулиця Кулика і Гудачека, 21, йдеться у повідомленні.
"Ніхто зі співробітників та клієнтів не постраждав", - кажуть у компанії.
Торговельний центр тимчасово закрили. Команда оцінює пошкодження і визначає шляхи відновлення, заявили в Metro.
20 жовтня окупанти атакували торговельний центр на Рівненщині. Зазнали поранень троє людей.
21 жовтня начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль поінформував про атаку закладу торговельної мережі Metro.
Раніше РБК-Україна писало, що 20 жовтня окупанти неодноразово атакували один із гіпермаркетів Рівненської області - "Епіцентр". В результаті виникла масштабна пожежа.
Крім того, торговий центр Metro у Запоріжжі тимчасово припинив роботу з 1 серпня. У компанії пояснили рішення регулярними вимушеними перервами через ситуацію із безпекою.