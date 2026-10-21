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ТЦ Metro у Рівному тимчасово закрився внаслідок удару РФ

19:25 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Metro у Рівному після ворожого удару 21 жовтня (t.me/oleksandrkoval_rv)

Торговельний центр Metro у Рівному припинив роботу 21 жовтня через російський дроновий удар. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Metro.

Metro у Рівному не працює

Унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру було пошкоджено торговельний центр Metro у Рівному за адресою: вулиця Кулика і Гудачека, 21, йдеться у повідомленні.

"Ніхто зі співробітників та клієнтів не постраждав", - кажуть у компанії.

Торговельний центр тимчасово закрили. Команда оцінює пошкодження і визначає шляхи відновлення, заявили в Metro.

Атаки на Metro

20 жовтня окупанти атакували торговельний центр на Рівненщині. Зазнали поранень троє людей.

21 жовтня начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль поінформував про атаку закладу торговельної мережі Metro.

Раніше РБК-Україна писало, що 20 жовтня окупанти неодноразово атакували один із гіпермаркетів Рівненської області - "Епіцентр". В результаті виникла масштабна пожежа.

Крім того, торговий центр Metro у Запоріжжі тимчасово припинив роботу з 1 серпня. У компанії пояснили рішення регулярними вимушеними перервами через ситуацію із безпекою.

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