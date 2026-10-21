ТЦ Metro в Ровно временно закрылся через удар РФ

Metro в Ровно не работает

В результате вражеской атаки на гражданскую инфраструктуру был поврежден торговый центр Metro в Ровно по адресу: улица Кулика и Гудачека, 21, говорится в сообщении.

"Никто из сотрудников и клиентов не пострадал", - сказали в компании.

Торговый центр временно закрыли. Команда оценивает повреждения и определяет пути обновления, заявили в Metro.

Атаки на Metro

20 октября оккупанты атаковали торговый центр в Ровенской области. Ранения получили три человека.

21 октября начальник Ровенской ОВА Александр Коваль проинформировал об атаке заведения торговой сети Metro.