Цю ягоду українці споживають у варенні, а вона корисніша свіжа

Який фрукт корисніше їсти свіжим?

Порівняно з обробленими продуктами, такими як соки чи джеми, свіжа чорна смородина має значно більшу поживну цінність, оскільки процес термічної обробки призводить до втрати деяких цінних поживних речовин. Цей фрукт може похвалитися надзвичайно високим вмістом вітаміну С – значно вищим, ніж у цитрусових, які вважаються його джерелом.

Цей вітамін підтримує імунну систему, прискорює регенерацію організму та має антиоксидантні властивості. Крім того, чорна смородина багата на антоціани - пігменти, що відповідають за її темний колір.

Ці речовини захищають організм від шкідливого впливу вільних радикалів, підтримуючи здоров'я серця, покращуючи зір та стан шкіри.

Вітамін А та лютеїн підтримують здоров'я очей та захищають сітківку від вільних радикалів. Пектин та клітковина підтримують травну функцію та допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Регулярне включення чорної смородини до вашого раціону покращує травну функцію та допомагає знизити рівень "поганого" холестерину. Не менш важливо, що вона підтримує кровообіг, що призводить до кращого загального функціонування організму.

Історично чорна смородина вважалася природним засобом від застуди завдяки своїм винятково потужним імуностимулюючим властивостям.

Варто пам’ятати, що процеси приготування або додавання цукру до фруктового варення можуть знизити ефективність цих властивостей. Щоб повною мірою насолодитися цими перевагами для здоров’я, найкраще їсти смородину свіжою, прямо з куща.