Эту ягоду украинцы потребляют в варенье, а она полезнее свежая

Какой фрукт полезнее есть свежим?

По сравнению с обработанными продуктами, такими как соки или джемы, свежая черная смородина имеет значительно большую питательную ценность, поскольку процесс термической обработки приводит к потере некоторых ценных питательных веществ. Этот фрукт может похвастаться чрезвычайно высоким содержанием витамина С - значительно выше, чем в цитрусовых, которые считаются его источником.

Этот витамин поддерживает иммунную систему, ускоряет регенерацию организма и обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, черная смородина богата антоцианами - пигментами, отвечающими за ее темный цвет.

Эти вещества защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов, поддерживая здоровье сердца, улучшая зрение и состояние кожи.

Витамин А и лютеин поддерживают здоровье глаз и защищают сетчатку от свободных радикалов. Пектин и клетчатка поддерживают пищеварительную функцию и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Регулярное включение черной смородины в ваш рацион улучшает пищеварительную функцию и помогает снизить уровень "плохого" холестерина. Не менее важно, что она поддерживает кровообращение, что приводит к лучшему общему функционированию организма.

Исторически черная смородина считалась естественным средством от простуды благодаря своим исключительно мощным иммуностимулирующим свойствам.

Стоит помнить, что процессы приготовления или добавления сахара к фруктовому варенью могут снизить эффективность этих свойств. Чтобы в полной мере насладиться этими преимуществами для здоровья, лучше всего есть смородину свежей, прямо с куста.