Цю броколі хочеться їсти щодня: 6 найніжніших сортів для гарніру і супу

Броколі може бути не лише корисною, а й справді смачною - якщо обрати правильний сорт. Сучасні гібриди не гірчать, мають ніжну текстуру і приємний смак.

РБК-Україна розповідає про ті сорти броколі, що здатні змінити ваше уявлення про цей овоч, перетворивши його на улюблену страву на вашому столі.

Смакові фаворити: які сорти броколі порадують ніжністю та м'яким смаком

Смак броколі залежить не лише від свіжості та приготування, а й від обраного сорту. Є кілька гібридів, які особливо полюбилися українським фермерам та споживачам за свої виняткові смакові якості.

"Монако F1"

Швейцарський гібрид "Монако F1" від компанії Syngenta є одним із лідерів. Він формує щільні, красиві та вирівняні головки і славиться своїм ніжним, солодкуватим смаком без жодної гіркоти. Цей середньоранній сорт, що дозріває приблизно за 70-80 днів, також вирізняється стійкістю до стресових умов.

"Айронмен F1"

Ще один потужний гравець на ринку - "Айронмен F1" від Seminis. Цей високопродуктивний гібрид підходить для всесезонного вирощування, формуючи щільні, темно-зелені головки з дрібними суцвіттями. Його відмінні смакові якості роблять його ідеальним для заморожування та довгострокового зберігання вітамінів.

"Агасі F1"

Голландський "Агасі F1" від Rijk Zwaan - це ранньостиглий варіант, що дозріває за 65-75 днів. Він формує щільні, вирівняні головки і адаптований для вирощування в різних регіонах України. Його приємний, класичний смак чудово зберігається після приготування - чи то варіння, запікання або ж приготування на пару.

"Бесті F1"

Також зверніть увагу на ранній голландський гібрид "Бесті F1". Він невибагливий у догляді, але здатний давати великі та щільні головки вагою до 2 кг. Його м'який, чудовий смак ідеальний як для свіжих салатів, так і для будь-якої кулінарної обробки.

"Вітамінна"

Серед українських сортів добре зарекомендувала себе "Вітамінна". Це ранньостиглий сорт, відомий своєю стійкістю та класичним, добре вираженим смаком. Схожими якостями володіє і ранній сорт "Тонус", який швидко формує врожай і цінується за свої смакові властивості.

"Лімба"

Нарешті, "Лімба" - ранньостиглий сорт від Moravoseed, що дозріває за 65-75 днів. Він підходить для літнього та осіннього збору, формує щільні головки середнього розміру та відзначається чудовими смаковими якостями.

Броколі - чемпіон вітамінної дієти (фото: Pixabay)

Поради для вибору ідеальної броколі

По-перше, ранні та середньоранні сорти часто виявляються більш ніжними. Вони швидше формують головку, що може впливати на структуру суцвіть. Пізні сорти іноді можуть бути більш жорсткими через довший період вегетації.

По-друге, смак броколі залежить від її свіжості. Завжди обирайте яскраві, щільні суцвіття без жовтизни - це ключовий показник ніжності. Сорти, які формують дуже дрібні, щільні суцвіття, зазвичай мають більш ніжну текстуру після приготування.

Великі, "пухкі" суцвіття часто бувають більш волокнистими. Тому при виборі свіжої броколі на ринку або в магазині, зверніть увагу на розмір окремих "бутонів" - чим вони менші, тим краще.

А найголовніше - не переварюйте її! Коротке приготування на пару, бланшування чи швидке обсмажування дозволять зберегти її хрусткість, ніжність та розкрити найкращі смакові ноти.