UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цыганков поручил свой трансфер в Европу брату Гвардиолы, – СМИ

Фото: Виктор Цыганков против сборной Уэльса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Задачу переехать в европейский топ-чемпионат в течение летнего трансферного окна своим представителям якобы поставил лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ТаТоТаке.

Вингер сборной Украины недавно заключил соглашение о сотрудничестве с агентством Sports Entertainment Group. Теперь интересы Цыганкова будет представлять Пере Гвардиола – младший брат наставника английского "Манчестер Сити".

Агент на прошлой неделе посетил полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины. После поединка он встретился со своим новым клиентом. В контракте Цыганкова и SEG прописали трудоустройство лидера "Динамо" в Европе летом 2022-го.

В структуре отечественного гранда Виктор Цыганков воспитывался с 14-летнего возраста. В первой команде "бело-синих" он провел 6 полных сезонов, в которых записал в свой актив 85 мячей и 58 результативных передач.

К слову, ведущие букмекеры определили коэффициенты на матч Лиги наций между Ирландией и Україною.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоГвардиола