Цыганков поручил свой трансфер в Европу брату Гвардиолы, – СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ТаТоТаке .

Вингер сборной Украины недавно заключил соглашение о сотрудничестве с агентством Sports Entertainment Group. Теперь интересы Цыганкова будет представлять Пере Гвардиола – младший брат наставника английского "Манчестер Сити".

Агент на прошлой неделе посетил полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины. После поединка он встретился со своим новым клиентом. В контракте Цыганкова и SEG прописали трудоустройство лидера "Динамо" в Европе летом 2022-го.

В структуре отечественного гранда Виктор Цыганков воспитывался с 14-летнего возраста. В первой команде "бело-синих" он провел 6 полных сезонов, в которых записал в свой актив 85 мячей и 58 результативных передач.