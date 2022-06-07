Циганков доручив свій трансфер до Європи брату Гвардіоли, – ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ТаТоТаке .

Вінгер збірної України нещодавно уклав угоду про співпрацю з агенцією Sports Entertainment Group. Відтепер інтереси Циганкова представлятиме Пере Гвардіола – молодший брат керманича англійського "Манчестер Сіті".

Агент минулого тижня відвідав півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 між збірними Шотландії та України. Після поєдинку він мав зустріч зі своїм новим клієнтом. У контракті Циганкова та SEG прописали працевлаштування лідера "Динамо" в Європі влітку 2022-го.

У структурі вітчизняного гранда Віктор Циганков виховувався з 14-річного віку. У першій команді "біло-синіх" він провів 6 повних сезонів, у яких записав до свого активу 85 м'ячів і 58 результативних передач.