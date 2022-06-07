Циганков доручив свій трансфер до Європи брату Гвардіоли, – ЗМІ

Завдання переїхати в європейський топ-чемпіонат упродовж літнього трансферного вікна своїм представникам нібито поставив лідер київського "Динамо" Віктор Циганков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ТаТоТаке.
Вінгер збірної України нещодавно уклав угоду про співпрацю з агенцією Sports Entertainment Group. Відтепер інтереси Циганкова представлятиме Пере Гвардіола – молодший брат керманича англійського "Манчестер Сіті".
Агент минулого тижня відвідав півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 між збірними Шотландії та України. Після поєдинку він мав зустріч зі своїм новим клієнтом. У контракті Циганкова та SEG прописали працевлаштування лідера "Динамо" в Європі влітку 2022-го.
У структурі вітчизняного гранда Віктор Циганков виховувався з 14-річного віку. У першій команді "біло-синіх" він провів 6 повних сезонів, у яких записав до свого активу 85 м'ячів і 58 результативних передач.
До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на матч Ліги націй між Ірландією та Україною.
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