Ця вправа знижує ризик смерті для людей 50+

Нове дослідження показало, що початок фізичної активності в зрілому віці може знизити ризик ранньої смерті на цілих 20%. Експерти, які проаналізували 85 різних досліджень про переваги активного способу життя, переконані: ніколи не пізно почати рухатися.
Що треба знати про вправи для людей після 50 років, розповідає РБК-Україна з посиланням на British Journal of Sports Medicine.
Результати, опубліковані в дослідженні, підкреслюють, що фізично активні люди значно рідше помирають від таких поширених хвороб, як серцеві захворювання, інсульт та рак.
Огляд виявив декілька ключових закономірностей:
Люди, які послідовно підтримували фізичну активність протягом усього життя, мали на 30-40% нижчий ризик смерті від будь-якої причини.
Ті, хто перейшов від неактивного способу життя до активного, мали на 22% менший ризик померти від будь-якої причини, ніж ті, хто залишався неактивним.
Цікаво, що навіть ті, хто вже займався спортом, але пізніше в житті збільшив свою активність (з менше рекомендованої до більшої), мали на 20-25% нижчий ризик смерті протягом періоду дослідження.
Дослідницька група, до складу якої увійшли експерти з Університету Квінсленда в Австралії, дійшла висновку, що "початок фізичної активності в будь-який момент дорослого життя може забезпечити переваги для виживання".
На їхню думку, це пояснюється "покращенням фізичної функції та протизапальними ефектами".
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує дорослим прагнути до 150-300 хвилин на тиждень помірної фізичної активності, або 75-150 хвилин на тиждень інтенсивної активності, або комбінації обох.
Приклади помірної активності:
Дуже швидка ходьба (6,5 км/год або швидше)
Інтенсивне прибирання (наприклад, миття вікон або підлоги)
Їзда на велосипеді (16-19 км/год)
Бадмінтон
Приклади інтенсивної активності:
Піший туризм (хайкінг)
Біг підтюпцем (9,5 км/год або швидше)
Копання лопатою
Швидка їзда на велосипеді
Гра у футбол, баскетбол або теніс
Чи ви йдете на швидку прогулянку, чи катаєтеся на велосипеді з другом, чи навіть виконуєте домашні справи - усе це вважається способами бути активними.
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