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Нове та модне тренування, яке обожнюють Меган Маркл та Кім Кардаш'ян

Понеділок 07 липня 2025 09:00
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Нове та модне тренування, яке обожнюють Меган Маркл та Кім Кардаш'ян Фото: Яке тренування обожнює Меган Маркл (Women’s Health)
Автор: Людмила Жукова

Lagree Pilates стрімко набирає обертів у світі фітнесу, ставши справжнім хітом. Серед тих, хто вже оцінив цей високоінтенсивний варіант пілатесу, - Меган, герцогиня Сассекська, Кім і Хлої Кардаш'ян, а також Хейлі Бібер.

Що відомо про цей новий вид фітнесу, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Що відомо про Lagree Pilates та як він працює?

Це тренування виконується на спеціальному тренажері Megaformer, який, хоч і схожий на звичайний реформер, але розроблений не стільки для гнучкості та зміцнення кора, скільки для розвитку сили, особливо в зоні преса.

Нове та модне тренування, яке обожнюють Меган Маркл та Кім Кардаш'янОсь так виглядає тренажер Megaformer (фото: phillyvoice.com)

На заняттях використовуються не лише тренажери Megaformer, а й бігова доріжка: половина групи починає на тренажері, а інша виконує спринти.

Перед тренуванням людям дають випити електроліти, щоб уникнути зневоднення.

В студіях зазвичай чергуються тренування на верхню та нижню частини тіла залежно від дня тижня. Спочатку треба пробігти 20 хвилин на біговій доріжці, а потім вже йти на спеціальний тренажер.

Що каже Меган Маркл про новий вид фітнесу

Меган Маркл, як кажуть, є прихильницею цього тренажера, регулярно відвідує заняття в Pilates Platinum у Санта-Моніці, де використовується Megaformer.

"Безумовно, це найкраще, що ви можете зробити для свого тіла... ваше тіло змінюється негайно... зробіть два заняття, і ви побачите різницю", - розповіла вона про ці тренування.

До речі, саме ці вправи допомогли їй схуднути перед весіллям.

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