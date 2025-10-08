Эта новая технология сделает смартфоны будущего невероятно быстрыми: что известно

Смартфоны, которые выйдут в ближайший год, могут получить серьезный прирост производительности - и дело не в новом процессоре, а в обновленной системе хранения данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Как сообщает организация JEDEC, отвечающая за разработку стандарта UFS, новая версия технологии - Universal Flash Storage 5.0 (UFS 5.0) - находится на финальной стадии подготовки.

Что это значит для пользователей

UFS - это система, которая управляет тем, как смартфон читаeт, записывает и хранит данные. От нее зависит, насколько быстро загружаются приложения, открываются фото и работает камера.

UFS 5.0 обещает почти в два раза большую скорость по сравнению с текущим стандартом UFS 4.0, используемым во флагманах Android.

По данным JEDEC, скорость последовательного чтения в новом стандарте может достигать 10,8 ГБ/с. Это обеспечит мгновенный запуск приложений, более плавную многозадачность и быструю обработку изображений - особенно важно в эпоху смартфонов, оснащенных встроенным искусственным интеллектом.

Быстрее - и экономнее

UFS 5.0 также станет энергоэффективнее. Разработчики оптимизировали систему, чтобы снизить энергопотребление при повышении скорости. Кроме того, новая версия будет обратимо совместима с UFS 4.x, что упростит переход для производителей.

Когда появится в смартфонах

Технология пока проходит финальные этапы тестирования, но внедрение UFS 5.0 - вопрос времени.

Согласно дорожной карте Samsung Semiconductor, опубликованной в 2024 году, компания планирует перейти на UFS 5.0 в 2027 году. Это значит, что новый стандарт, вероятно, впервые появится в серии Galaxy S27 и других топовых устройствах.

А ближайшее поколение - Galaxy S26 - получит обновленное хранилище UFS 4.1.