У Раді з'явився новий нардеп замість Забродського

Центральна виборча комісія України визнала Ірину Никорак депутатом Верховної ради від партії "Європейська солідарність". Вона замінить Михайла Забродського, який нещодавно склав свої повноваження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центральну виборчу комісію.
20 березня 2023 року до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради. В ній достроково припинено повноваження нардепа Михайла Забродського. Він особисто написав заяву про складення ним депутатських повноважень.
Забродського було обрано на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Європейська солідарність".
ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку "Європейської солідарності" під №26, народним депутатом на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Окрім цього Никорак є депутатом Київради від фракції "Солідарність". Вона входить до постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку столиці.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія не визнала обраними нардепами представників ОПЗЖ через судову заборону діяльності цієї партії.
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