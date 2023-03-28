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У Раді з'явився новий нардеп замість Забродського

Фото: ЦВК визнала Ірину Никорак новим нардепом ВР (facebook.com/europeansolidaritykyiv)
Автор: Наталія Кава

Центральна виборча комісія України визнала Ірину Никорак депутатом Верховної ради від партії "Європейська солідарність". Вона замінить Михайла Забродського, який нещодавно склав свої повноваження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центральну виборчу комісію.

20 березня 2023 року до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради. В ній достроково припинено повноваження нардепа Михайла Забродського. Він особисто написав заяву про складення ним депутатських повноважень.

Забродського було обрано на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Європейська солідарність".

ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку "Європейської солідарності" під №26, народним депутатом на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Окрім цього Никорак є депутатом Київради від фракції "Солідарність". Вона входить до постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку столиці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія не визнала обраними нардепами представників ОПЗЖ через судову заборону діяльності цієї партії.

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Центральна виборча комісіяЄвропейська солідарністьВерховна рада