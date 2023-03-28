У Раді з'явився новий нардеп замість Забродського

20 березня 2023 року до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради. В ній достроково припинено повноваження нардепа Михайла Забродського. Він особисто написав заяву про складення ним депутатських повноважень.

Забродського було обрано на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Європейська солідарність".

ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку "Європейської солідарності" під №26, народним депутатом на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Окрім цього Никорак є депутатом Київради від фракції "Солідарність". Вона входить до постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку столиці.