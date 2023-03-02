ЦВК не визнала нардепами представників ОПЗЖ

Центральна виборча комісія не визнала обраними нардепами представників ОПЗЖ через судову заборону діяльності цієї партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центральної виборчої комісії.

"Комісія не визнала обраними нардепами представників ОПЗЖ. Також відклала розгляд питання щодо призначення проміжних виборів народних депутатів у двох округах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комісія отримала Постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Олександра Трухіна та Юрія Солода (особисті заяви про складення депутатських повноважень), які були обрані на позачергових виборах 21 липня 2019 року в ОВО №40 (Дніпропетровська обл.) та №47 (Донецька обл.).

Як пояснили в ЦВК, вони мали би призначити проміжні вибори, та під час воєнного стану в Україні це заборонено. Тож Комісія розгляне питання після припинення/скасування воєнного стану..

Також ЦВК отримала Постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Наталії Королевської та Олега Волошина.

За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ.

Однак комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду - обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України".