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ЦВК не визнала нардепами представників ОПЗЖ

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Четвер 02 березня 2023 18:59
ЦВК не визнала нардепами представників ОПЗЖ Фото: ЦВК не визнала нардепами представників ОПЗЖ (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Центральна виборча комісія не визнала обраними нардепами представників ОПЗЖ через судову заборону діяльності цієї партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центральної виборчої комісії.

"Комісія не визнала обраними нардепами представників ОПЗЖ. Також відклала розгляд питання щодо призначення проміжних виборів народних депутатів у двох округах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комісія отримала Постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Олександра Трухіна та Юрія Солода (особисті заяви про складення депутатських повноважень), які були обрані на позачергових виборах 21 липня 2019 року в ОВО №40 (Дніпропетровська обл.) та №47 (Донецька обл.).

Як пояснили в ЦВК, вони мали би призначити проміжні вибори, та під час воєнного стану в Україні це заборонено. Тож Комісія розгляне питання після припинення/скасування воєнного стану..

Також ЦВК отримала Постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Наталії Королевської та Олега Волошина.

За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ.

Однак комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду - обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України".

Нагадаємо, 21 лютого Верховній раді офіційно запропонували позбавити мандатів нардепів від забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську та Юрія Солода.

22 лютого народний депутат від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання мандата. Документ надійшов у парламент.

23 лютого парламент позбавив депутатських повноважень Олександра Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП.

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