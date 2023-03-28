В Раде появился новый нардеп вместо Забродского

20 марта 2023 года в ЦИК поступило постановление Верховной Рады. В ней досрочно прекращены полномочия нардепа Михаила Забродского. Он лично написал заявление о сложении им депутатских полномочий.

Забродский был избран на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская солидарность".

ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Ирину Никорак, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список "Европейской солидарности" под №26, народным депутатом на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Кроме этого, Никорак является депутатом Киевсовета от фракции "Солидарность". Она входит в постоянную комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития столицы.