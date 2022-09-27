ЦВК не визнає псевдореферендуми на окупованих територіях України

Зазначається, що "голосування" не має нічого спільного з демократичними референдумами, є незаконними з позиції Конституції та міжнародного права, а отже, не матимуть жодної юридичної сили.

За даними СБУ, результати псевдореферендумів були визначені ще у вересні, тому нинішнє незаконне "голосування" - це театральна вистава, яка створена для картинки на російському телебаченні.

Окрім цього, організація і проведення референдумів мають здійснюватися відповідно до Конституції та законів України і лише уповноваженими органами, яких на тимчасово окупованих територіях немає.

Умови проведення референдуму мають забезпечити повагу до основних прав людини, свободу волевиявлення виборців, протидію будь-яким фальсифікаціям, а також безпеку громадян, що не може бути забезпечено в умовах війни та окупації.

"Тож ЦВК наголосила, що ці псевдореферендуми є юридично нікчемними заходами, організованими окупаційними адміністраціями як чергова спроба протиправної анексії Російською Федерацією українських земель. А отже, їх результати не мають жодних правових наслідків і не можуть бути сприйняті та визнані ні Українською державою, ні міжнародною спільнотою", - зазначається у заяві.

При цьому намагання окупантів легітимізувати такий процес через запрошення міжнародних спостерігачів не може змінити нікчемність "референдумів", оскільки спостереження за процесом референдуму в Україні мають здійснювати спостерігачі, акредитовані в України відповідно до вимог законодавства. Проте жодному із запрошених окупантами спостерігачів акредитація в Україні не надавалася.

Також Комісія вчергове наголосила на наявності кримінальної відповідальності за участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території.

ЦВК також закликала іноземні держави та міжнародні організації засудити дії Росії щодо організації псевдореферендумів та не визнавати їхніх результатів.

Органи адміністрування виборів демократичних держав, профільних міжнародних організацій, які займаються виборами, закликають припинити будь-яку співпрацю з РФ та її органами, зокрема, членство держави-агресора у відповідних міжнародних інституціях до встановлення демократичного режиму в країні, не допускати участі росіян у спостереженні за виборами як міжнародних спостерігачів.