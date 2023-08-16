ЦВК визначила, хто замінить скандального Холодова у Раді

До комісії надійшла постанова парламенту від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинили депутатські повноваження Андрія Холодова.

ЦВК розглянула постанову та визнала Миколу Тараріна обраним народним депутатом України. Він був наступний за черговістю кандидат, включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під №147.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, Микола Тарарін був адвокатом фірми "Гелон", яка представляла інтереси студії "95 квартал". Варто зазначити, що людина з таким іменем також є в реєстрі адвокатів.

Скандал з Холодовим

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про Андрія Холодова. З'ясувалося, що він виїхав за кордон півроку тому і зараз продовжує там перебувати. За даними ЗМІ, Холодов був на Кіпрі разом з сім'єю, де має родинний маєток.

Наприкінці липня Холодов вирішив скласти мандат, а 9 серпня Рада позбавила його повноважень. Також його виключили з партії "Слуга народу".

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