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ЦИК определила, кто заменит скандального Холодова в Раде

Фото: в Раде появится новый нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новым народным депутатом от "Слуги народа" станет Николай Тарарин. Он заменит в Верховной раде Андрея Холодова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

В комиссию поступило постановление парламента от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекратили депутатские полномочия Андрея Холодова.

ЦИК рассмотрела постановление и признала Николая Тарарина избранным народным депутатом Украины. Он был следующий по очередности кандидат, включенный в избирательный список партии "Слуга народа" под №147.

Отметим, по информации СМИ, Николай Тарарин был адвокатом фирмы "Гелон", представлявшей интересы студии "95 квартал". Следует отметить, что человек с таким именем также есть в реестре адвокатов.

Скандал с Холодовым

Напомним, ранее журналисты обнародовали расследование об Андрее Холодове. Выяснилось, что он уехал за границу полгода назад и сейчас продолжает находиться там. По данным СМИ, Холодов был на Кипре вместе с семьей.

В конце июля Холодов решил сложить мандат, а 9 августа Рада лишила его полномочий. Также его исключили из партии "Слуга народа".

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