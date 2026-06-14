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У ЦВК Вірменії підбили підсумки виборів: партія Пашиняна сама сформує уряд

22:40 14.06.2026 Нд
2 хв
Скільки партій пройшло до парламенту і яка кількість мандатів у кожної з них?
aimg Едуард Ткач
У ЦВК Вірменії підбили підсумки виборів: партія Пашиняна сама сформує уряд Фото: Нікол Пашинян (Getty Images)
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У неділю, 14 червня, Центральна виборча комісія Вірменії оголосила остаточні результати парламентських виборів, які відбулися минулої неділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменське"Радіо Свобода" і News Am.

Згідно з остаточними результатами, до нинішнього складу парламенту увійдуть тільки три політсили: партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна "Громадянський договір", а також дві проросійські партії - "Сильна Вірменія" мільярдера Самвела Карапетяна та блок "Вірменія" колишнього президента Роберта Кочаряна.

Якщо говорити в цифрах, то:

  • за проєвропейський "Громадянський договір" проголосували 49,75% виборців (партія отримає 64 мандати зі 101);
  • за "Сильну Вірменію" - 23,27% (29 мандатів);
  • за блок "Вірменія" - 9,92% (12 мандатів).

До слова, кількість мандатів у партії Пашиняна, за фактом дає можливість самостійно сформувати новий уряд.

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Інтрига в цих виборах полягала ще в тому, чи проходить партія "Процвітаюча Вірменія" (ППА). Причина в тому, що голоси ППА внаслідок перерахунку збільшилися на 147, але оскільки результати з трьох дільниць було визнано недійсними - то партія втратила 222 голоси і не подолала мінімальний поріг у 4%.

Однак у разі, якщо ЦВК вирішить провести повторне голосування на цих трьох дільницях, то, найімовірніше, ППА добере кілька десятків голосів, яких бракує, і пройде до нового парламенту.

Що ще відомо

Як ми вже зазначили вище, партія чинного прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна є проєвропейською.

На цьому тлі за тиждень до виборів, країни-учасниці Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) зажадали від Вірменії визначитися зі своїм геополітичним вектором.

Зокрема, президенти РФ, Білорусі, Казахстану і Киргизстану закликали Вірменію якомога швидше провести референдум, куди прагне країна.

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