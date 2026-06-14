У ЦВК Вірменії підбили підсумки виборів: партія Пашиняна сама сформує уряд
У неділю, 14 червня, Центральна виборча комісія Вірменії оголосила остаточні результати парламентських виборів, які відбулися минулої неділі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменське"Радіо Свобода" і News Am.
Згідно з остаточними результатами, до нинішнього складу парламенту увійдуть тільки три політсили: партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна "Громадянський договір", а також дві проросійські партії - "Сильна Вірменія" мільярдера Самвела Карапетяна та блок "Вірменія" колишнього президента Роберта Кочаряна.
Якщо говорити в цифрах, то:
- за проєвропейський "Громадянський договір" проголосували 49,75% виборців (партія отримає 64 мандати зі 101);
- за "Сильну Вірменію" - 23,27% (29 мандатів);
- за блок "Вірменія" - 9,92% (12 мандатів).
До слова, кількість мандатів у партії Пашиняна, за фактом дає можливість самостійно сформувати новий уряд.
Інтрига в цих виборах полягала ще в тому, чи проходить партія "Процвітаюча Вірменія" (ППА). Причина в тому, що голоси ППА внаслідок перерахунку збільшилися на 147, але оскільки результати з трьох дільниць було визнано недійсними - то партія втратила 222 голоси і не подолала мінімальний поріг у 4%.
Однак у разі, якщо ЦВК вирішить провести повторне голосування на цих трьох дільницях, то, найімовірніше, ППА добере кілька десятків голосів, яких бракує, і пройде до нового парламенту.
Що ще відомо
Як ми вже зазначили вище, партія чинного прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна є проєвропейською.
На цьому тлі за тиждень до виборів, країни-учасниці Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) зажадали від Вірменії визначитися зі своїм геополітичним вектором.
Зокрема, президенти РФ, Білорусі, Казахстану і Киргизстану закликали Вірменію якомога швидше провести референдум, куди прагне країна.