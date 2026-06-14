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В ЦИК Армении подвели итоги выборов: партия Пашиняна сама сформирует правительство

22:40 14.06.2026 Вс
2 мин
Сколько партий прошло в парламент и какое количество мандатов у каждой из них?
aimg Эдуард Ткач
В ЦИК Армении подвели итоги выборов: партия Пашиняна сама сформирует правительство Фото: Никол Пашинян (Getty Images)
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В воскресенье, 14 июня, Центральная избирательная комиссия Армении объявила окончательные результаты парламентских выборов, которые прошли в прошлое воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское "Радио Свобода" и News Am.

Согласно окончательным результатам, в нынешний состав парламента войдут только три политсилы: партия действующего премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор", а также две пророссийские партии - "Сильная Армения" миллиардера Самвела Карапетяна и блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна.

Если говорить в цифрах, то:

  • за проевропейский "Гражданский договор" проголосовали 49,75% избирателей (партия получит 64 мандата из 101);
  • за "Сильную Армению" - 23,27% (29 мандатов);
  • за блок "Армения" - 9,92% (12 мандатов).

К слову, количество мандатов у партии Пашиняна, по факту дает возможность самостоятельно сформировать новое правительство.

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Интрига в этих выборах заключалась еще в том, проходит ли партия "Процветающая Армения" (ППА). Причина в том, что голоса ППА в результате пересчета увеличились на 147, но поскольку результаты с трех участков были признаны недействительными - то партия потеряла 222 голоса и не преодолела минимальный порог в 4%.

Однако в случае, если ЦИК решит провести повторное голосование на этих трех участках, то, скорее всего, ППА доберет недостающие несколько десятков голосов и пройдет в новый парламент.

Что еще известно

Как мы уже отметили выше, партия действующего премьера Армении Никола Пашиняна является проевропейской.

На этом фоне за неделю до выборов, страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) потребовали от Армении определиться со своим геополитическим вектором.

В частности, президенты РФ, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана призвали Армению как можно скорее провести референдум, куда стремится страна.

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