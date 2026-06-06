ЦВК Вірменії за день до виборів відмовилася виключати партію, яку пов'язують із РФ

Заяву про дискваліфікацію блоку подала проєвропейська партія "Республіка" від імені не глави Арма Саргсяна. Зокрема, основою звернення була інформація про підкуп виборців.

"Під час виборчої кампанії 2026 року альянс партій "Сильна Вірменія", який брав участь у виборах, і пов'язані з ним особи, з їхнього потурання, заохочення або за їхньою згодою, імовірно, вчинили численні дії, спрямовані на роздавання виборчих хабарів та приховування майнових інтересів серед виборців", - ішлося в заяві.

Однак у партії "Сильна Вірменія" заперечують звинувачення і назвали заяву "Республіки" "юридичною нісенітницею".

"У виборчому кодексі йдеться: безперервні порушення... ви не довели жодного порушення, але говорите про безперервні порушення... Ви стверджуєте, що є звинувачення. Звинувачення немає", - сказав заступник кандидата від партії і юрист Арам Вардеванян.

За підсумком двогодинного розгляду справи, ЦВК одноголосно відхилила заяву про скасування реєстрації "Сильної Вірменії". Глава ЦВК Ваагн Овакімян зазначив, що підстав для відхилення немає, а заява "Республіки" заснована на припущеннях.

Що передувало

Як пояснює "Радіо Свобода", партія "Республіка" подала заяву до ЦВК після дебатів на Громадському телебаченні, які відбулися вчора, 4 червня, за участю прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Під час дебатів прозвучала ідея про те, що на підставі повідомлень і опублікованих записів про підкуп виборців, участь партії "Сильна Вірменія" слід анулювати. Але Пашинян зазначив, що його політсила не звертатиметься до ЦВК, щоб не створювати враження, нібито є побоювання програти вибори.