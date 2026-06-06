ЦИК Армении за день до выборов отказалась исключать партию, которую связывают с РФ

Заявление о дисквалификации блока было подано проевропейской партией "Республика" от имени не главы Арма Саргсяна. В частности, основе обращения была информация о подкупе избирателей.

"В ходе избирательной кампании 2026 года альянс партий "Сильная Армения", участвовавший в выборах, и связанные с ним лица, по их попустительству, поощрению или с их согласия, предположительно совершили многочисленные действия, направленные на раздачу избирательных взяток и сокрытие имущественных интересов среди избирателей", - говорилось в заявлении.

Однако в партии "Сильная Армения" отрицают обвинения и назвали заявление "Республики" "юридической бессмыслицей".

"В избирательном кодексе говорится: непрерывные нарушения... вы не доказали ни одного нарушения, но говорите о непрерывных нарушениях... Вы утверждаете, что есть обвинение. Обвинения нет", - сказал заместитель кандидата от партии и юрист Арам Вардеванян.

По итогу двухчасового рассмотрения дела, ЦИК единогласно отклонила заявление об отмене регистрации "Сильной Армении". Глава ЦИК Ваагн Овакимян отметил, что оснований для отклонения нет, а заявление "Республики" основано на предположениях.

Что предшествовало

Как поясняет "Радио Свобода", партия "Республика" подала заявление в ЦИК после дебатов на Общественном телевидении, которые прошли вчера 4 июня и при участии премьер-министра Никола Пашиняна.

В ходе дебатов прозвучала идея о том, что на основании сообщений и опубликованных записей о подкупе избирателей, участие партии "Сильная Армения" следует аннулировать. Но Пашинян отметил, что его политсила не будет обращаться в ЦИК, чтобы не создавать впечатления, будто бы есть опасение проиграть выборы.