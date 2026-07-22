ЦВК оновила склад Ради: хто замінить нардепів, які стали міністрами
Після кадрових змін в уряді у Верховній Раді з'являться два нові народні депутати. Центральна виборча комісія вже ухвалила відповідне рішення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ЦВК.
Хто замінить новопризначених міністрів у Раді
ЦВК визнала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову обраними народними депутатами України. Вони замінять Дениса Маслова та Віталія Безгіна, які достроково припинили депутатські повноваження після призначення до нового складу Кабінету міністрів.
До Комісії надійшли документи від Верховної Ради про дострокове припинення їхніх депутатських повноважень.
Обидва новообрані депутати були визначені відповідно до черговості у виборчому списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 2019 року. Богдан Моркляник був у списку під №163, а Вікторія Рєзнікова - під №165.
Фото: ЦВК визнала нових нардепів (facebook.com/UACEC)
Коли нові депутати отримають мандати
Для реєстрації народними депутатами вони мають не пізніше ніж за 20 днів подати до ЦВК необхідні документи. Після їх отримання Комісія має ухвалити рішення про реєстрацію протягом п'яти днів.
Що змінилося в уряді після масштабних ротацій
Раніше ми писали про масштабне оновлення Кабінету міністрів, яке відбулося цього тижня за ініціативи президента Володимира Зеленського.
Після відставки Юлії Свириденко парламент призначив новим прем'єр-міністром Сергія Корецького та затвердив оновлений склад уряду. Частина міністрів зберегла свої посади, однак у Кабміні з'явилися й нові обличчя.
Зокрема, народні депутати Денис Маслов та Віталій Безгін перейшли на роботу до уряду. Маслов очолив Міністерство юстиції, а Безгін став міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.
Через призначення на урядові посади вони достроково припинили депутатські повноваження, а їхні місця у Верховній Раді мають зайняти наступні кандидати у списку партії "Слуга народу".