ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЦИК обновил состав Рады: кто заменит нардепов, ставших министрами

19:41 22.07.2026 Ср
2 мин
Кто пополнит состав Верховной Рады после кадровых смен в правительстве?
aimg Михаил Михайлюк
ЦИК обновил состав Рады: кто заменит нардепов, ставших министрами Фото: в ВР появятся новые нардепы от партии "Слуга народа" (GettyImages_2035220139)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

После кадровых изменений в правительстве в Верховной Раде появятся два новых народных депутата. Центральная избирательная комиссия уже приняла решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.

Кто заменит новоназначенных министров в Раде

ЦИК признал Богдана Моркляника и Викторию Резникову избранными народными депутатами Украины. Они заменят Дениса Маслова и Виталия Безгина, досрочно прекратившие депутатские полномочия после назначения в новый состав Кабинета министров.

В Комиссию поступили документы от Верховной Рады о досрочном прекращении их депутатских полномочий.

Оба новоизбранных депутата были определены в соответствии с очередностью в избирательном списке партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года. Богдан Моркляник был в списке под №163, а Виктория Резникова - под №165.

На зображенні може бути: текст «ЦВК визнала обраними народними депутатами Богдана Моркляника ПП "Слуга народу" BikTopiro Резникову ПП "Слуга народу"»

Фото: ЦИК признал новых народных депутатов (facebook.com/UACEC)

Когда новые депутаты получат мандаты

Для регистрации народными депутатами они должны не позднее 20 дней подать в ЦИК необходимые документы. После их получения Комиссия должна принять решение о регистрации в течение 5 дней.

Что изменилось в правительстве после масштабных ротаций

Ранее мы писали о масштабном обновлении Кабинета министров, которое произошло на этой неделе по инициативе президента Владимира Зеленского.

После отставки Юлии Свириденко парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого и утвердил обновленный состав правительства. Часть министров сохранила свои должности, однако в Кабмине появились и новые лица.

В частности, народные депутаты Денис Маслов и Виталий Безгин перешли на работу в правительство. Маслов возглавил Министерство юстиции, а Безгин стал министром по делам общин, территорий и перемещенных лиц.

Из-за назначения на должности правительства они досрочно прекратили депутатские полномочия, а их места в Верховной Раде должны занять следующие кандидаты в списке партии "Слуга народа".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Верховная рада Слуга народа Депутати
Новости
Хмара встретился с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях
Хмара встретился с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову