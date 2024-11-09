ЦВК Молдови затвердила перемогу Санду на виборах президента

Центральна виборча комісія підбила підсумки виборів президента у Молдові. Перемогу одержала кандидат від партії "Дія і Солідарність" Майя Санду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Зауважимо, що на виборах президента Молдови, які пройшли 3 листопада, головними опонентами були чинна президент країни Майя Санду та колишній прокурор Молдови Олександр Стояногло.
За результатами другого туру, Санду набрала 55,35% голосів і перемогла проросійського суперника.
Проте не обійшлось і без РФ. Зокрема відомо, що Російська Федерація та її агенти намагалися вплинути на результати виборів.
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