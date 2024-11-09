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ЦИК Молдовы утвердил победу Санду на выборах президента

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов президента в Молдовы. Победу одержала кандидат от партии "Действие и Солидарность" Майя Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Президентские выборы в Молдове

Заметим, что на прошедших 3 ноября выборах президента Молдовы главными оппонентами были действующая президент страны Майя Санду и бывший прокурор Молдовы Александр Стояногло.

По результатам второго тура Санду набрала 55,35% голосов и победила пророссийского соперника.

Однако не обошлось и без РФ. В частности, известно, что Российская Федерация и ее агенты пытались повлиять на результаты выборов.

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Молдова