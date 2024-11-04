Вибори президента в Молдові: ЦВК завершила підрахунок голосів, відомі результати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови.

Загалом було підраховано більше 1,68 мільйона голосів. Згідно з результатами другого туру виборів:

за Маю Санду проголосували 55,33% (929 964 голосів);

Олександр Стояногло - 44,67% (750 644 голосів).

Фото: результати виборів у Молдові (pv.cec.md)

Вибори у Молдові

Нещодавно у Молдові пройшов перший тур президентських виборів та референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу (ЄС). Під час виборчого процесу Міністерство закордонних справ Молдови звинуватило Росію, заявивши, що вона навмисно організовувала черги на виборчих дільницях, створюючи перешкоди для голосування.

Крім того, віцепрем'єр-міністр Крістіна Герасимова повідомила, що Російська Федерація (РФ) веде масштабну кампанію для дестабілізації політичної ситуації в Молдові. За її словами, Москва виділила близько 100 мільйонів євро для підриву як президентських виборів, так і референдуму.

Вчора ж, 3 листопада, проходив другий тур президентських виборів. Про те, як реагував світ на перемогу Санду - у матеріалі РБК-Україна.