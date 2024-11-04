ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибори президента в Молдові: ЦВК завершила підрахунок голосів, відомі результати

Понеділок 04 листопада 2024 14:53
UA EN RU
Вибори президента в Молдові: ЦВК завершила підрахунок голосів, відомі результати Фото: Мая Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Молдові завершився другий тур президентських виборів. Центральна виборча комісія підрахувала усі голоси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови.

Загалом було підраховано більше 1,68 мільйона голосів. Згідно з результатами другого туру виборів:

  • за Маю Санду проголосували 55,33% (929 964 голосів);
  • Олександр Стояногло - 44,67% (750 644 голосів).

Вибори президента в Молдові: ЦВК завершила підрахунок голосів, відомі результати

Фото: результати виборів у Молдові (pv.cec.md)

Вибори у Молдові

Нещодавно у Молдові пройшов перший тур президентських виборів та референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу (ЄС). Під час виборчого процесу Міністерство закордонних справ Молдови звинуватило Росію, заявивши, що вона навмисно організовувала черги на виборчих дільницях, створюючи перешкоди для голосування.

Крім того, віцепрем'єр-міністр Крістіна Герасимова повідомила, що Російська Федерація (РФ) веде масштабну кампанію для дестабілізації політичної ситуації в Молдові. За її словами, Москва виділила близько 100 мільйонів євро для підриву як президентських виборів, так і референдуму.

Вчора ж, 3 листопада, проходив другий тур президентських виборів. Про те, як реагував світ на перемогу Санду - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова
NEWS
Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США