ЦВК Молдови повідомила про кілька кібератак на свої сайти

"Служба інформації та безпеки повідомила нам про кілька інцидентів кібербезпеки, які тимчасово вплинули на доступність інформаційних ресурсів ЦВК. Ми стали об'єктом кібератаки DDOS, яка вплинула на роботу сайтів", - розповіли у ЦВК.

Комісія повідомила, що фахівці швидко відновили роботу систем і вжили додаткових заходів для захисту.

"Ми засуджуємо будь-які спроби порушити виборче законодавство і незаконно вплинути на перебіг голосування", - підсумували у ЦВК.