ЦИК Молдовы сообщил о нескольких кибератаках на свои сайты

"Служба информации и безопасности сообщила нам несколько инцидентов кибербезопасности, которые временно повлияли на доступность информационных ресурсов ЦИК. Мы стали объектом кибератаки DDOS, которая повлияла на работу сайтов", - рассказали в ЦИК.

Комиссия сообщила, что специалисты быстро возобновили работу систем и приняли дополнительные меры по защите.

"Мы осуждаем любые попытки нарушить избирательное законодательство и незаконно повлиять на ход голосования", - подытожили в ЦИК.