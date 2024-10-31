ЦВК Грузії перерахувала голоси, але результат виборів не змінився

У заяві ЦВК зазначається, що 333 виборчі дільниці, на яких результати голосувань залишились незмінними, становили 91,25% від усіх обраних для перевірки дільниць.

"На інших 32 виборчих дільницях дані зведеного протоколу були дещо змінені", - пише ЦВК.

До процесу перерахунку голосів були залучені члени окружних та дільничних виборчих комісій, включаючи членів, призначених політичними партіями, та членів, обраних на професійній основі.

"Кілька членів, призначених політичними партіями, самостійно підраховували результати голосування. Результати збігалися з цифрами, зазначеними у зведених протоколах, однак ці члени відмовилися підписувати акти перерахунку голосів, а також не підтримали постанову комісії на засіданнях", - додає ЦВК.

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, в Грузії пройшли вибори до парламенту. Під час голосування були зафіксовані масові вкидання бюлетенів, видача кількох бюлетенів одній людині, а також сутички.

За інформацією ЦВК Грузії, понад 54% голосів отримала проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною вже понад десять років. Опозиція одразу відмовилася визнавати результати виборів, і в Тбілісі почалися протести проти оголошених підсумків голосування.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі також не визнала результати виборів, назвавши їх сфальсифікованими. Через ці заяви її викликали до прокуратури.