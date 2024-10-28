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Перекрили центр і освистали Орбана: тисячі людей вийшли на протести у Тбілісі

Тбілісі, Понеділок 28 жовтня 2024 18:45
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Перекрили центр і освистали Орбана: тисячі людей вийшли на протести у Тбілісі Фото: у Грузії почалися протести (t.me/vol202Bot)
Автор: Іван Носальський

У столиці Грузії, Тбілісі, розпочалися масові протести. Їхня причина - перемога на виборах скандальної проросійської партії "Грузинська мрія" з великим відривом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия" у Telegram, Tbilisi life у Telegram та "Эхо Кавказа" в Telegram.

Як зазначає "Новости-Грузия", у Тбілісі для участі у протестах зібралися тисячі людей. Там уже перекрили проспект Руставелі. В акції беруть участь президент Саломе Зурабішвілі, а також лідери опозиції. До цього вони проводили консультації.

Зокрема, один із лідерів партії "Єдність-Національний рух" Георгій Вашадзе під час мітингу заявив, що опозиція вимагає повторних виборів.

При цьому біля входу до готелю, що знаходиться в епіцентрі протестів, помітили прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він приїхав до Тбілісі з візитом. Учасники акції освистали голову угорського уряду.

Примітно, що на протестах можна побачити не лише прапори Грузії та ЄС, а й українські.

Вибори у Грузії

Нагадаємо, у Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. Згідно з попередніми результатами, які оприлюднила ЦВК Грузії, проросійська партія "Грузинська мрія" набрала понад 50% голосів.

Опозиційні партії вже заявили, що результати виборів сфальсифікували. При цьому вони оголосили бойкот.

Більш детально про вибори - у матеріалі РБК-Україна.

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