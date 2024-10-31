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ЦИК Грузии пересчитал голоса, но результат выборов не изменился

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Грузии Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пересчитала голоса на 366 избирательных участках, определенных путем жеребьевки. Результаты голосования остались неизменными на 344 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК.

В заявлении ЦИК отмечается, что 333 избирательных участка, на которых результаты голосований остались неизменными, составили 91,25% от всех выбранных для проверки участков. 

"На других 32 избирательных участках данные сводного протокола были несколько изменены", - пишет ЦИК. 

К процессу пересчета голосов были привлечены члены окружных и участковых избирательных комиссий, включая членов, назначенных политическими партиями, и членов, избранных на профессиональной основе. 

"Несколько членов, назначенных политическими партиями, самостоятельно подсчитывали результаты голосования. Результаты совпадали с цифрами, указанными в сводных протоколах, однако эти члены отказались подписывать акты пересчета голосов, а также не поддержали постановление комиссии на заседаниях", - добавляет ЦИК. 

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии прошли выборы в парламент. Во время голосования были зафиксированы массовые вбросы бюллетеней, выдача нескольких бюллетеней одному человеку, а также столкновения.

По информации ЦИК Грузии, более 54% голосов получила пророссийская партия "Грузинская мечта", которая руководит страной уже более десяти лет. Оппозиция сразу отказалась признавать результаты выборов, и в Тбилиси начались протесты против объявленных итогов голосования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признала результаты выборов, назвав их сфальсифицированными. Из-за этих заявлений ее вызвали в прокуратуру.

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Грузия