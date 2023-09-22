ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цвіт на весь світ. Віце-чемпіон Португалії підписав українця після декласування "Шахтаря"

Порту, П'ятниця 22 вересня 2023 10:43
UA EN RU
Цвіт на весь світ. Віце-чемпіон Португалії підписав українця після декласування "Шахтаря" Фото: Артем Гапоненко в чаші легендарного "Драгау" (fcporto.pt)
Автор: Антон Федорців

Український талант Артем Гапоненко залишив підпис під угодою з португальським "Порту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

14-річний нападник уклав договір із "драконами". Нещодавно він розпочав свій другий сезон у структурі "Порту".

Гапоненко наразі залучений до виступів у команді U-15 гранда. Українець встиг дебютував у чемпіонаті Португалії серед юніорів, де відзначився прем'єрним забитим м'ячем. Своїми ідолом у футболі проспект назвав Ерлінга Холанда, а з основи "Порту" йому імпонує Мехді Таремі.

"Я пишаюся підписанням контракту з цим великим клубом. Це було моєю мрією, тож я багато працював над її втіленням. Продовжуватиму роботу для досягнення нових цілей. Найбільша моя мрія – пробитися до першої команди та виступати на "Драгау", – зізнався Гапоненко.

Раніше дует українців відмовився від виступів в англійському Чемпіоншипі заради шансу в "Динамо". Оборонець Михавко та нападник Герич після розформування "Львова" відмовилися від пропозицій з Альбіону та опинилися в Києві. Обидва вже дебютували за "Динамо" U-19.

До слова, раніше "Ювентус" підписав контракт із українцем Фірманом на два роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Порту
NEWS
Зеленський пообіцяв звільнення Бахмуту та ще двох ключових міст
Зеленський пообіцяв звільнення Бахмуту та ще двох ключових міст
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою