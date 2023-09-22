Цвет на весь мир. Португальский гранд подписал украинца после деклассирования "Шахтера"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

14-летний нападающий заключил договор с "драконами". Недавно он начал свой второй сезон в структуре "Порту".

Гапоненко привлечен к выступлениям в команде U-15 гранда. Украинец успел дебютировать в чемпионате Португалии среди юниоров, где отличился премьерным забитым мячом. Своими идолом в футболе проспект назвал Эрлинга Холанда, а с основы "Порту" ему импонирует Мехди Тареми.

"Я горжусь подписанием контракта с этим великим клубом. Это было моей мечтой, поэтому я много работал над ее воплощением. Буду продолжать работу по достижению новых целей. Самая большая моя мечта – пробиться в первую команду и выступать на "Драгау", – признался Гапоненко.

Ранее дуэт украинцев отказался от выступлений в английском Чемпионшипе ради шанса в "Динамо". Защитник Михавко и нападающий Герич после расформирования "Львова" отказались от предложений из Альбиона и оказались в Киеве. Оба уже дебютировали за "Динамо" U-19.